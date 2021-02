Nuove forniture di vaccino anti Covid per la Puglia: entro fine febbraio più di 237mila dosi

Si tratta in gran parte di siero Pfizer, ma il piano consegne prevede anche 41.800 dosi di Moderna e 84.500 di AstraZeneca

La Puglia riceverà complessivamente, entro il 28 febbraio, 237.450 dosi di vaccini anti Covid. Il dato emerge dal 'Piano consegne' elaborato dalla Regione Puglia per il mese di febbraio.

Le nuove forniture riguarderanno in gran parte il vaccino Pfizer ( 111.150), ma sono attese anche 41.800 di Moderna e 84.500 di AstraZeneca.

Per quanto riguarda AstraZeneca, in ogni Asl è stato individuato un ospedale di riferimento che riceverà le dosi. Per Bari saranno consegnate all'Irccs Giovanni Paolo II.

(foto Ansa)