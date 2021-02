Borse di studio da 200 euro per gli studenti pugliesi, l'annuncio della Regione: "Ulteriore sostegno per le famiglie"

L'annuncio è dell'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo, intervenendo sull'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno in corso, destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie

"Riparte la misura che assegna contributi di importo pari a 200 euro agli studenti e studentesse delle scuole superiori della Puglia a basso reddito. Per quest'anno abbiamo previsto una premialità nella definizione delle graduatorie per gli idonei della scorsa edizione che, a causa delle ristrette risorse ministeriali, non sono rientrati tra i beneficiari". L'annuncio è dell'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo, intervenendo sull'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno in corso, destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale con nucleo famigliare con un Isee non superiore a 10.632,94 euro.

"Con il perdurare della situazione emergenziale da Covid19 - prosegue Leo - abbiamo rilanciato prontamente l'intervento per garantire il diritto allo studio e combattere la dispersione scolastica, partendo proprio dagli studenti e dalle famiglie in condizione di maggiore fragilità economica". Le istanze potranno essere presentate on-line sulla piattaforma "studio in Puglia" accessibile tramite identificazione Spid dalle 12 del prossimo 15 febbraio e fino alle 12 del 15 marzo.