Foto nel centro storico e complimenti alla cucina locale: Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri visitano Casamassima

"Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata Giorgia Soleri sono venuti a visitare il nostro Paese Azzurro", annuncia trionfante il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, tramite un post sulla sua pagina facebook. Il primo cittadino ha pubblicato alcuni scatti fotografici che il celebre cantante e la sua fidanzata, stanno in queste ore inserendo sui loro account Instagram.

Gli scorci pittoreschi della città vecchia di Casamassima sono diventati i protagonisti delle storie Instagram dei due vip, affascinati non solo dal panorama, ma anche dalla cucina del posto: in un video, infatti, Giorgia Soleri si compiace dopo aver "mangiato delizie pugliesi". Damiano, invece, ha immortalato il vessillo di San Rocco esposto in una via del centro storico di Casamassima. La coppia è in Puglia da alcuni giorni, come testimoniano le foto pubblicate sulle loro pagine social.

Foto di Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri tratta dalla pagina facebook 'Amo Casamassima'