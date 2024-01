Il violinista barese Davide Terenzio nell'Orchestra del festival di Sanremo: la quarta volta sul palco dell'Ariston

Tutti pronti per Sanremo. Manca pocchissimo all'inizio della kermesse canora più amata dagli italiani e ormai tutte le notizie, dagli ospiti, ai cantanti, alla serata cover e alle scalette, sono state già rivelate. Per il quinto anno consecutivo il conduttore Amadeus firma la direzione artistica del Festival arrivato alla sua 74esima edizione.

La buona musica si realizzerà grazie anche alla presenza di una schiera di musicisti professionisti che accompagneranno dal vivo gli artisti durante le esibizioni.

Tra tutti spicca il nome del violinista barese Davide Terenzio, l’unico pugliese a far parte della grande Orchestra Sinfonica della 74ma edizione del Festival di Sanremo. Il musicista, attualmente Docente di Viola dei Licei Musicali “Don Milani” di Acquaviva delle Fonti e “D. Cirillo” di Bari, ha preso parte come Professore d’orchestra a Sanremo anche nelle edizioni del Festival della canzone italiana degli anni 2009, 2013 e 2023 e collabora con molte Istituzioni concertistiche orchestrali pugliesi e nazionali.



Il professionista, orgoglio pugliese, accompagnerà i 30 artisti in gara dal 7 all’11 febbraio 2024.