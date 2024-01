Castellana, si celebra un giorno speciale: sono passati 86 anni dalla scoperta delle meravigliose Grotte

Con una scala di corda, sfidando le cupe leggende legate a un abisso nero che si apriva nel cuore di un uliveto, fu messo il primo coraggioso passo sul fondo della caverna della Grave, portando alla luce la meraviglia sotterranea: il 23 gennaio si celebra l'86° anniversario della scoperta dell'incredibile patrimonio naturale, delle Grotte di Castellana.

Era il 23 gennaio 1938, e a 75 anni di distanza le Grotte di Castellana sono famose in tutto in mondo per la loro bellezza. Formatesi circa cento milioni di anni fa, le grotte si estendono nel sottosuolo per una lunghezza di circa tre chilometri. L'ingresso naturale è rappresentato da un'enorme voragine profonda una sessantina di metri denominata la grave, termine dialettale locale per indicare una grande voragine. Da qui è possibile raggiungere la famosa "grotta bianca", cuore del complesso carsico. Tutto il percorso è costituito da splendide concrezioni stalattitiche e stalagmitiche e da gallerie intercalate dall'aprirsi di improvviso di stupende caverne.

Oggi le grotte sono diventate una delle principali attrazioni turistiche d'Italia, con un richiamo che ha attraversato i confini nazionali, conquistando le televisioni di tutto il mondo e portando la bellezza del complesso carsico direttamente nelle case di milioni di persone.