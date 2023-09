Sidea Group Junior Fasano: La Serie A Gold 2023/24 comincia contro Macagi Cingoli.

Avrà inizio sabato, 9 settembre, la Serie A Gold 2023/24 della Sidea Group Junior Fasano, che nel nuovo Palazzetto dello Sport di Vigna Marina affronterà alle ore 19 la Macagi Cingoli.

Grande l’attesa per il debutto stagionale dei campioni d’Italia in carica, i quali, con diverse novità in organico rispetto alla scorsa stagione, sono pronti a sfidare la neopromossa compagine marchigiana, tornata nel massimo campionato nazionale dopo due anni di assenza.

"Siamo cambiati tanto quest’estate – dichiara coach Vito Fovio – ed è sicuramente necessario un periodo di rodaggio per perfezionare tutti i meccanismi, ma ritengo abbiamo tutte le carte in regola per partire con il piede giusto. I nostri avversari sono dotati di gran dinamismo ed hanno ottimi elementi in rosa, quindi non sono assolutamente da sottovalutare, però vogliamo iniziare al meglio il campionato nella nostra nuova casa, regalando subito una gioia ai nostri tifosi che sono certo ci supporteranno numerosi in questo esordio".

Ad arbitrare la gara, che sarà gratuitamente trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube federale Pallamano TV (all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=IyVMCZZWWyE), saranno i sig.ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino (con il commissario Leandro Pietraforte).

Sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini.

Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14), con la possibilità di sottoscrivere abbonamento parziale o stagionale fino all’inizio della gara d’esordio (20€ la tessera per le prime 5 partite, 50€ per tutta la regular season, 100€, per tutta la regular season più maglia ufficiale e sciarpa).

Si comunica infine che la Sidea Group Junior Fasano, per il titolo tricolore conquistato nella scorsa stagione, ha ricevuto il prestigioso Premio Atleta di Taranto, assegnato dall’Associazione Culturale Triumphalia nell’ambito di una manifestazione, giunta alla 14^ edizione, tenutasi negli scorsi giorni nella città jonica.