Bari: Berra e Scavone in prestito al Pordenone, ecco Semenzato e Lollo

In ballo da settimane, si è finalmente concretizzata l'operazione di mercato multipla che ha visto coinvolte Bari e Pordenone. Due calciatori biancorossi, Fiippo Berra e Manuel Scavone, sono stati ceduti al club friulano in prestito annuale.

Contestualmente il Bari ha annunciato l'ingaggio di Daniel Semenzato, esterno classe 1987 che arriva proprio dai ramarri e che ha firmato un biennale (sarà già a disposizione di Auteri per la sfida di Coppa Italia contro la SPAL). Ufficiale anche l'ingaggio di Lorenzo Lollo, centrocampista nato nel 1990, acquistato a titolo definitivo dal Venzia: per l'ex Spezia, Carpi ed Empoli, accordo per le prossime tre stagioni.