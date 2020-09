Bari, ufficializzato anche il prestito di Minelli dalla Juventus

Ancora un innesto per il Bari: dopo Cristian Andreoni è ufficiale anche l'arrivo in biancorossi di Alessandro Minelli, difensore classe '99 che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus.

"La SSC Bari S.p.A. - si legge sul sito dei galletti - comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Minelli (23 luglio 1999, Monza). Il difensore lombardo è già a disposizione di mister Auteri nel ritiro di Cascia ed ha svolto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni. Dopo aver militato nelle giovanili di Inter e Pescara, Minelli si pone all'attenzione degli operatori di mercato, disputando un ottimo campionato di C con la maglia del Rende (30 presenze nella stagione '18-'19); fa il suo esordio in Serie B con il Trapani prima di passare alla Juventus U23 all'inizio della passata stagione. Con i bianconeri conquista la Coppa Italia Lega Pro. Benvenuto Alessandro!".