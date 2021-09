Bitritto Norba, colpo per la porta: ecco Francesco Manzi

Rinforzo under per la formazione barese. Il portiere è un classe 2003

Colpo tra i pali per il Bitritto Norba, che si è assicurato le prestazioni del portiere classe 2003 Francesco Manzi, ex Ponte Lama Trani e Unione Bisceglie e con un trascorso al Bitonto.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitritto Norba sulla propria pagina Facebook:

Il Norba Bitritto piazza il colpo under Francesco Manzi, portiere classe 2003. Dopo le trafile nelle giovanili di Ponte Lama Trani , Unione Bisceglie e Us. Bitonto viene notato per le sue doti dal preparatissimo Mr. Iurino, preparatore dei portieri dell’Us. Bitonto, che lo convoca in Prima Squadra per il ritiro di Camerino. Strappato alla concorrenza di tante squadre di Serie D, un portiere di ottima prospettiva che garantirà sicurezza al reparto difensivo