Gravina, due nuovi innesti per la rosa: presi Tommasone e Scalisi

Un nuovo attaccante e un centrocampista per i gialloblù, che saranno impegnati domenica 3 ottobre contro il Bisceglie (allo stadio Stefano Vicino, ore 16:00)

Due nuovi innesti per la rosa del Gravina. La società gialloblù ha infatti ingaggiato l'attaccante Vincenzo Tommasone e il centrocampista Mattia Scalisi. Il primo, classe 1995, è reduce dalla scorsa stagione dove ha vestito prima la maglia del Matese nel girone F di Serie D (totalizzando 2 presenze e una rete) e poi quella del Rieti, sempre nello stesso girone della quinta serie, con cui ha giocato 12 partite se segnato un gol. In grado di agire sia da seconda punta che da centravanti, Tommasone ha militato tra le altre nella Paganese, Carpi e Santarcangelo. Il secondo, classe 2003, è cresciuto nel vivaio del Palermo.Entrambi sono a disposizione per la gara contro il Bisceglie di domenica 3 ottobre allo stadio Stefano Vicino (ore 16:00).

Di seguito il comunicato del Gravina pubblicato sui propri canali ufficiali:

La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive che calciatori Vincenzo Tommasone e Mattia Scalisi. Acquisto di spessore quello di Tommasone, cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Inter, e protagonista con le maglie di Reggina, Paganese, Rieti e Carpi. Attaccante classe 1995, Tommasone può giocare su tutto il fronte d’attacco grazie alla sua duttilità tattica. Arriva dal settore giovanile del Trapani invece Mattia Scalisi, mezz’ala classe 2003. Siciliano, Scalisi si è formato nella cantera del Palermo prima di passare al Trapani. Tommasone e Scalisi sono a disposizione dei mister Summa e Ragone in vista dell’importante sfida contro il Bisceglie di domenica 3 ottobre al Vicino.