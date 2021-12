Molfetta, per l'attacco ingaggiato Giuseppe Genchi

Colpo d'esperienza per il Molfetta, che ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante classe 1985 Giuseppe Genchi. Il calciatore, che ha iniziato l'annata attualmente in corso al Bitonto, totalizzando 7 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia di Serie, ha militato in Serie C con le maglie di Potenza e Monopoli e ha giocato per tre stagioni nel Taranto (dal 2014 al 2016 prima e nel 2019/2020 successivamente).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Molfetta tramite la propria pagina Facebook:

BENVENUTO BOMBER GENCHI!

Il nostro ds Gianluca Frascati mette a segno un gran colpo! Arriva dal Bitonto Giuseppe Genchi, attaccante di assoluto spessore, una risorsa preziosa per mister Bartoli. Nel suo curriculum, anche trascorsi importanti in C, con le maglie di Potenza e Monopoli. Ora... sarà tutto biancorosso!