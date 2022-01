Monopoli, il centrocampista Desiderato va in prestito al Brindisi

Girone C

Operazione in uscita per quanto riguarda il Monopoli, riguardante in particolare il settore giovanile della società biancoverde. Il centrocampista classe 2003 Saverio Desiderato approda al Brindisi, con la formula del prestito fino al termine della stagione: il giovane calciatore potrà così accumulare minuti nella seconda parte di stagione nel girone H della Serie D.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite la pagina Facebook del proprio settore giovanile:

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il calciatore Saverio Desiderato al Brindisi Football Club, con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. In bocca al lupo!