Omicidio Raffaele Capriati, il sindaco Antonio Decaro: "Preoccupato per recrudescenza"

"Sono preoccupato per le modalità con cui c'è stato l'agguato, per lo spessore criminale della persona che lo ha subito. Ho paura che possano esserci recrudescenze, cioè delle azioni contrarie a quelle che ci sono state l'altro giorno". A parlare è il sindaco di Bari Antonio Decaro, interpellato dai giornalisti, a margine della presentazione delle Biblioteca del giardino di via Siponto a Japigia, sull'omicidio di Raffaele Capriati, freddato con 4 colpi di pistola nella serata di Pasquetta a Torre a Mare".

"Mi sento comunque tranquillo - aggiunge il sindaco - perchè le forze dell'ordine e la magistratura sono intervenute tempestivamente. Domani c'è un Comitato per l'Ordine pubblico in cui anche la città sarà aggiornata rispetto alle iniziative di questi giorni".

