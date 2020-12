Il video di Natale by #ilovemolfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un video originale ed innovativo per gli auguri di Natale da Molfetta nel Mondo L'associazione Oll Muvi, conosciuta nel mondo con il brand I Love Molfetta, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, come ogni anno ha realizzato il video di Natale, sempre con un' originale creatività valorizzando il territorio e la natività del Bambin Gesù. Il luogo scelto per allestire un presepe virtuale è Banchina Seminario, utilizzando il Palazzo Dogana con le sue nicchie per allestire grotte tipiche dei presepi e mestieri di un tempo. Sul piazzale un gregge di pecore con i pastori, i tre Re Magi che seguono la stella cometa, posizionata sulle due torri del gigantesco Duomo di Molfetta simbolo della città, arrivano con una barchetta e raggiungono la grotta sistemata sotto l'arco del centro storico molfettese, meglio conosciuto come "U arche d'indàLàTèrr". Al lato del Duomo vi è posizionato un gigantesco albero di Natale, tutto addobbato, la particolarità è proprio nelle palline che hanno le bandiere dei vari stati dove vi è presente una comunità di emigranti molfettesi, dall'Australia all'Argentina, dal Canada agli USA, non manca la bandiera del Venezuela, dell'Inghilterra, dell'Europa, dell'Associazione Oll Muvi e di I Love Molfetta. "Con questo video vogliamo raggiungere tutti coloro che sono lontani dalla città natia, i messaggi arrivati alla nostra casella di posta info@ilovemolfetta.it sono tantissimi, tanti i complimenti e gli auguri che riceviamo e inviamo." - queste le parole di Roberto Pansini, Presidente dell'Associazione Oll Muvi - I Love Molfetta- Il video ha la durata di un minuto e mezzo, la base musicale richiama il brano "Bianco Natale" ( White Christmas) realizzato per l'occasione, si aggiungono i suoni del mare, il belare delle pecore al pascolo e il pianto del "Bambin Gesù". Il video termina con una luce calda che mostra lo skyline di Molfetta ed appare così la scritta: "Merry Christmas and Happy New Year" nella speranza che possiamo al più presto tornare ad abbracciarci. La tecnica usata viene definita "spot motion" creata dal giovanissimo Domenico Tangari che ha mixato il tutto realizzando il video, dall'input di Roberto Pansini. Il risultato è davvero piacevole! QUESTO IL LINK DI YOUTUBE

