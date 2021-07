Referendum Eutanasia con Partito Socialista Italiano a Conversano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Partito Socialista Italiano aderisce alla raccolta firme per indire un referendum sull’eutanasia legale. Nei giorni sabato 24 e domenica 25 luglio 2021 dalle ore 20.30 alle ore 23.00 in Piazza XX Settembre nei pressi del Municipio e precisamente a ridosso del marciapiede prospiciente la piazza si svolgerà una raccolta firme per promuovere il referendum ad iniziativa popolare in merito all’eutanasia legale secondo il seguente testo: “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»? Alla Camera, in commissione Giustizia Eutanasia, è stato approvato il testo. E così il diritto all’eutanasia fa un passo avanti a due anni dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato che ha posto le condizioni per una legge sul diritto a morire per non soffrire. Per non vanificare il lavoro parlamentare che si farà nei prossimi mesi e per garantire che in Italia si arrivi alla legalizzazione dell’eutanasia, è necessario partecipare alla raccolta firme per indire il referendum sull’Eutanasia legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni. Per il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, è anche necessario dare un segnale al Parlamento, colpevole di 37 anni di ritardo: «Dopo tanti anni dalla presentazione della proposta di legge, il Parlamento non è ancora riuscito a dare una normativa che è stata introdotta anche in altri paesi, come la Spagna governata dal socialista Pedro Sanchez. È giusto lasciare libertà di scelta laddove ci siano sofferenze psichiche e fisiche oltre i limiti dell’invivibilità. Sofferenze che siano irreversibili. Parliamo di casi limite. L’eutanasia legale serve a garantire a tutti di essere liberi fino alla fine».