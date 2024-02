Aumento casi di Dengue, si rischia una nuova epidemia?

L’Italia ha aumentato i controlli di mezzi e merci provenienti da Paesi come Brasile e Argentina in seguito all’aumento dei casi di Dengue. Come si legge su Today.it si stanno effettuando i monitoraggi "sulla disinfestazione degli aerei" e la valutazione di eventuali ordinanze per interventi straordinari di sorveglianza e sanificazione per evitare l'ingresso del virus responsabile della Dengue, una malattia trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare Aedes infette, che può evolvere in una forma grave con necessità di ospedalizzazione.

La malattia è facilmnete trasmissibile a causa soprattutto dei cambiamenti climatici, dell’urbanizzazione e della globalizzazione.

Ci sono circa 390 milioni di casi (e circa 20.000 decessi) all'anno, con un’incidenza che è aumentata di 30 volte negli ultimi 50 anni. Quali rischi corre l’Europa e l’Italia (dove nel 2023 sono stati registrati 82 casi autoctoni su 362 in totale)? Questo aumento esponenziale di infezioni in diverse aree del pianeta potrebbe essere l'inizio di una nuova pandemia?

Allarme Dengue, rischiamo una nuova epidemia?

Il punto con l'infettivologo Roberto Ieraci, Gruppo strategie vaccinali della Regione Lazio, e socio della Societa' Italiana d'Igiene (SItI).

