Settimana mondiale del glaucoma, visite oculistiche gratuite a Bari: dove e quando

Nel mondo le persone affette da glaucoma sono circa 76 milioni, circa 1 milione nel nostro Paese secondo la ricerca effettuata da Secondo “Vista in Salute – Report 2019/2022” dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus. Più o meno la metà di queste non è consapevole di esserne affetta. Gran parte della popolazione, infatti, non sa che cosa è il glaucoma e non conosce il grave rischio di perdita della vista che ne consegue. E anche chi ha sentito parlare di questa patologia, e la conosce, pensa che i sintomi siano riconoscibili e permettano di correre al riparo in tempo. Ma non è così.

Per informare sui rischi e sui danni che questo “ladro silenzioso della vista” può arrecare, fino a sabato 16 marzo torna in 100 piazze italiane “La Settimana Mondiale del Glaucoma” di IAPB Italia Onlus, una grande campagna di sensibilizzazione che coinvolge in modo capillare i territori attraverso la collaborazione con le strutture territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Grazie all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio regionale della Puglia, durante la settimana - oltre alla distribuzione dell’opuscolo e del materiale informativo nelle principali strade della città, nei pressi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Politecnico di Bari, del reparto di Oculistica del Policlinico di Bari - sono previsti sabato 16 marzo dalle ore 09:30 alle ore 13:00 (ultima visita ore 12:45 – fino ad esaurimento dei posti disponibili) gli screening oculistici gratuiti presso la Piazza della Pace del Centro Commerciale Mongolfiera di Bari – Japigia.

Le visite saranno effettuate con l’impiego dell’Unità Mobile Oftalmica dell’UICI Puglia. A svolgere le visite saranno i medici della Clinica Oculistica del Policlinico di Bari guidati dal dott. Paolo Ferreri responsabile del Reparto Glaucoma del Policlinico di Bari. Saranno loro a rilevare la pressione oculare, indicatore d’elezione della presenza del disturbo attraverso l’esame della tonometria.

Gli opuscoli invece rispondono in modo efficace alle domande che garantiscono una conoscenza di base del glaucoma: “Cos’è?”; “È una malattia rara?”; “Quali sono i sintomi?”; “Si può curare?”; “Come posso sapere se ho il glaucoma?”. Così è possibile scoprire che il glaucoma è una malattia degli occhi che danneggia il nervo ottico, spesso associato ad un aumento della pressione oculare ed è la principale causa di cecità irreversibile nel mondo. Dà sintomi solo in fase avanzata, quando i danni causati non sono più riparabili. La progressione della malattia, inoltre, è così lenta che il paziente non si accorge di nulla per molto tempo. Per poterla curare è necessario riconoscerla quando i sintomi non si sono ancora manifestati. Per sapere diagnosticare in tempo il glaucoma è sufficiente rivolgersi a un medico oculista.

Per approfondire l’argomento e conoscere le iniziative gratuite a disposizione della popolazione, basta accedere al sito www.settimanaglaucoma.it o inquadrare il QR-code che si trova sull’opuscolo.

Oggi 12 marzo, a partire dalle ore 17:00 sull’emittente radiofonica Radio Mia Bari, andrà in onda un approfondimento scientifico che vedrà la presenza del Dott. Paolo Ferreri responsabile del Reparto Glaucoma del Policlinico di Bari, del Presidente Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Paolo Lacorte. A moderare la trasmissione sarà il giornalista Mimmo Loperfido.