I migliori indirizzi per mangiare a Brindisi e provincia

Ristorante

Terracotta Food Space

A Mesagne, Comune a circa 10 chilometri da Brindisi, c’è un luogo in cui l’alimento principe del meni è la patata. Farcita in ogni modo - con mortadella, pesto, pistacchio, oppure “al sapore di mare” con salmone e crema di tonno, o ancora al “gusto di terra” con capocollo, stracciatella e pomodori - gli abbinamenti particolari non mancano. Le pietanze vengono servite in dei tipici piatti in terracotta, come vuole la tradizione. Chi non gradisce questo ingrediente potrà ordinare anche panini e insalate. Il locale si affaccia sulla centrale Piazza Commestibili, nel Centro Storico, punto cardine della vivace movida locale.