Una nuova esperienza di shopping nel centro di Bari: nel quartiere murattiano apre un'azienda d’abbigliamento multistore

CityModa presente sul territorio pugliese da ventisei anni, per la prima volta si posiziona in un centro città

Giovedì 16 settembre, aprirà nel quartiere murattiano, a Bari, un nuovo punto vendita CityModa, azienda d’abbigliamento multistore presente sul territorio pugliese da ventisei anni, che per la prima volta si posiziona in un centro città.

L’azienda infatti è da sempre caratterizzata per i suoi negozi dalle ampie metrature, dislocati nei parchi commerciali della Puglia con comodi parcheggi e un’ampia scelta di prodotti. In questo store, denominato “CityModa Ready to wear” lo spazio sarà nettamente ridimensionato, circa 200 mq, con proposte per nuove shopping experience.

“Vogliamo proporre – ha affermato Marilù Fiore, responsabile marketing dell’azienda - un’esperienza di acquisto originale per chi vive nel centro città e non vuole spostarsi in macchina e soprattutto non vuole rinunciare a uno stile unico e sempre al passo con la moda”.

Il nuovo punto vendita è già attivo da aprile come “temporary store”, per far fronte al post pandemia e alle chiusure forzate, con la volontà di offrire un livello di qualità sempre elevato. Per tale ragione a seguito del periodo di lancio e dell’ottima risposta da parte dei clienti, si è voluto “convertire” lo store adeguandolo al format CityModa, ma introducendo alcune importanti novità.

Tra queste ci sarà il “Tailor Made” ovvero la realizzazione degli abiti e delle camicie per uomo su misura. Con il marchio Fiore 19.57, brand che fa capo all’azienda stessa, attraverso un appuntamento, sarà possibile far realizzare un abito per essere sfruttato al meglio nella propria quotidianità.

Durante il primo giorno d’apertura, con inizio alle 17, si terrà un’inaugurazione che proseguirà fino alla chiusura nel rispetto delle misure necessarie di sicurezza con musica, gadget e drink.