Barese scomparso in Calabria: nessuna notizia dal 5 gennaio, attivate le ricerche

Dalla giornata di ieri, 7 gennaio, sono in corso le ricerche, in provincia di Cosenza, di un 32enne della provincia di Bari. Dell'uomo non si hanno notizie dallo scorso 5 gennaio, quando - secondo quanto finora ricostruito - si sarebbe allontanato in auto dalla sua abitazione nel Barese riferendo che si sarebbe recato in una località marittima nei pressi di Praia a Mare (Cosenza). La sua vettura, una Volvo, è stata ritrovata nel Comune di San Nicola Arcella, dove sono partite le ricerche. Il telefono del 32enne risulterebbe spento: le attività di ricerca sono tutt'ora in corso.

Nelle attività sono impegnati i carabinieri della locale Compagnia, i vigili del fuoco di Cosenza, tecnici della Stazione Alpina Pollino e del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) e due unità cinofile molecolari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.