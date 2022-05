Ramo si stacca dall'albero e finisce sulla panchina a Palese, ferita una persona: "Bisogna effettuare la potatura"

Il ramo di un albero si stacca e finisce su una panchina, ferendo una persona. L'episodio è accaduto questa mattina a Palese, in piazza Magrini, come segnalato da un lettore di BariToday. Attorno a mezzogiorno da uno degli alberi che adornano la piazzetta si è staccato un grosso ramo, precipitato poi sull'arredo sottostante. "Sembra essersela cavata con dei graffi ed un forte spavento" racconta il testimone.

Dai residenti si leva il coro di protesta per quella che poteva trasformarsi in una tragedia e che, spiegano, si sarebbe potuta evitare con un intervento di potatura dell'albero, che non sarebbe l'unico a essere in cattive condizioni in piazza Magrini.