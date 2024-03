Allarme bomba anche a Palese, ritrovato bigliettino in stazione: verifiche anche in una scuola

Dopo Trani, l'allarme bomba si estende anche alla città di Bari. Verifiche sono in corso, in particolare, a Palese, dove in mattinata, intorno alle 10.30 circa, nella stazione ferroviaria del quartiere è stato rinvenuto un bigliettino simile a quelli già ritrovati anche a Trani, che parlava della presenza di un "ordigno biologico" sia nella stazione che in una scuola del quartiere, la Duca d'Aosta.

Immediato è scattato l'intervento delle forze dell'ordine, con agenti delle Volanti, unità cinofile, artificieri e vigili del fuoco impegnati a setacciare i due luoghi. Le ispezioni nella scuola, comunque, hanno dato esito negativo, come confermato anche dallo stesso istituto. Ulteriori verifiche sono in corso nella stazione di Palese Macchie. Sul posto presenti anche, a supporto delle operazioni, operatori della Croce Rossa, già impegnati anche a Trani.