Correnti fredde in arrivo su Bari, la Protezione Civile: "Forti venti da stasera"

Sono in arrivo correnti sostenute su Bari e provincia: la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la presenza di forti venti, dalle 20 di questa sera e per le successive 24 ore. Sono previsti forti venti di burrasca dai quadranti settentrionali con forti raffiche.

Le condizioni meteorologiche segnalano la concomitante presenza anche di perturbazioni a carattere temporalesco, sia in città che in provincia.