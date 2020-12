A folle velocità con una Bmw in pieno centro abitato: urta e danneggia cinque auto e semina il panico in strada

A bordo di una Bmw, sfrecciava a folle velocità per le strade di Altamura, incurante di segnaletica, semafori rossi e pedoni. Una condotta pericolosissima, quella messa in atto da un 30enne del luogo, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. I carabinieri, intervenuti dopo numerose chiamate al 112, sono riusciti ad intercettare l'auto in via Gravina, bloccando con molta fatica il conducente del mezzo.

Nella sua folle corsa, il giovane ha anche urtato e danneggiato cinque autovetture, alcune parcheggiate e altre in circolazione. Sul posto è intervenuto anche il 118: il 30enne, celibe, disoccupato, era in evidente stato di agitazione e gli operatori, riscontrando effettivamente lo stato di alterazione psicofisica in cui versava, lo hanno accompagnato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Oltre allo sbigottimento generale dei residenti e al pericolo scongiurato di provocare lesioni agli utenti della strada, il bilancio è di 5 autovetture danneggiate delle quali l’uomo dovrà rispondere anche a titolo di risarcimento danni.

(foto di repertorio)