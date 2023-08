Operatori Amiu al lavoro a Bari vecchia: interventi straordinari di disinfestazione e derattizzazione

Da piazza del Ferrarese a piazza del Mercantile, dalle aree a ridosso della Basilica e della Cattedrale fino a piazza San Pietro. Operatori Amiu al lavoro, questa mattina, a Bari vecchia. Gli addetti dell'azienda di igiene urbana sono impegnati in interventi straordinari di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e antilarvale con applicazione della calce. "La zona, infatti - precisa Amiu - è costantemente monitorata da Amiu Puglia che interviene sistematicamente".

Le attività sono state anche in seguito alle segnalazioni giunte nei giorni scorsi dai residenti, che avevano lamentato problemi legati alle condizioni igieniche di alcune aree del centro storico. "Le alte temperature degli ultimi giorni, unite al fatto che Bari vecchia sia ormai diventata un punto di riferimento per la movida cittadina ma anche per i turisti, ha fatto sì che, purtroppo, si accumulassero resti di cibo un po’ ovunque, causando situazioni poco gradevoli, in primis per i residenti", spiega Amiu, che rinnova anche l'invito al rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini: "Per questo motivo, è stato organizzato un intervento mirato, per garantire igiene e decoro in uno tra gli angoli più belli della città. E vale sempre la richiesta di comportamenti corretti e adeguati per far sì che episodi del genere non si ripetano.