Sacchetti 'selvaggi' e ingombranti abbandonati: pulizia straordinaria di Amiu a San Giorgio

Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria di Amiu in diverse zone della città. Questa mattina gli operatori sono intervenuti a San Giorgio, "nelle postazioni - spiega l'azienda sui suoi canali social - particolarmente prese d'assalto da vandali e incivili".

Nel corso dell'attività sono stati rimossi rifiuti di ogni genere, "in particolare - evidenzia ancora Amiu - sacchetti di spazzatura, con tutta probabilità abbandonati da residenti nei comuni limitrofi, dove vige la raccolta differenziata porta a porta". "Purtroppo c'è chi pensa che la soluzione non sia seguire le regole del conferimento, ma ritiene sia più semplice gettare i sacchetti dove capita, in maniera sconsiderata", rimarca l'azienda. Gli operatori Amiu hanno provveduto a rimuovere anche ingombranti abbandonati abusivamente.

"Nelle attività che in questo mese di agosto ci hanno visti intensamente impegnati - ha dichiarato il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate - abbiamo scelto soprattutto le aree periferiche".