Imprenditore barese cade dal settimo piano in Romania: aperta indagine sulla morte di Anton Giulio Olivieri

E' stata aperta un'inchiesta sulla morte di Anton Giulio Olivieri, imprenditore barese 37enne deceduto lo scorso sabato nella città di Deva, in Romania, dopo essere caduto dal settimo piano di un'abitazione.

L'uomo, secondo una ricostruzione, era nell'appartamento con la sua fidanzata che, al momento della tragedia, si sarebbe trovata in un'altra stanza. La caduta del 37enne potrebbe essere stata provocata da un malore o da un cedimento della ringhiera del balcone. Secondo la polizia rumena, in base a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, non ci sarebbero elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone nella tragedia. Gli inquirenti non escluderebbero neppure la possibilità di un gesto estremo.

La salma di Olivieri è rientrata in Italia nei giorni scorsi. Ieri si sono svolti i funerali a Toritto, città d'origine dei genitori. Olivieri, esperto di mercati finanziari, lavorava da alcuni anni in un'impresa dello zio in Romania.