Arrestato calciatore del Pescara: ai domiciliari il barese Luca Sasanelli

Secondo l’accusa il giovane calciatore avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti dell’ex ragazza diciannovenne. Il 20enne attaccante del Pescara, Andrea Sasanelli, originario di Bari, sarebbe stato posto agli arresti domiciliari al termine di un'indagine condotta dai Carabinieri del capoluogo pugliese.

Il bomber, arrivato a Pescara durante il mercato di riparazione di gennaio dalla Fidelis Andria, risulterebbe dunque indagato. Sasanelli ha saltato l'ultimo impegno dei pescaresi (la trasferta a Sassari), ufficialmente a causa della febbre.

Nei giorni precedenti, come riporta IlPescara, si erano diffuse le prime voci che parlavano di presunta violenza domestica, poi rimbalzate sulle principali testate nazionali. Sasanelli non figurava nella lista dei convocati per il turno infrasettimanale di martedì 5 marzo, diramata in serata dal club prima della fuga di notizie sulla misura cautelare adottata nei confronti del centravanti.

L’arresto sarebbe stato notificato, secondo quanto riportato da IlPescara, mentre il calciatore era con la squadra: due pattuglie si sarebbero presentate nel ritiro del Pescara per notificare per il provvedimento. I fatti risalirebbero a qualche mese fa e sarebbero avvenuti a Bari, in periodo antecedente al trasferimento in biancazzurro dove la punta ha collezionato 84 minuti di impiego distribuiti in 4 presenze.

Il club in cui milita la giovane punta attende gli sviluppi dell'inchiesta. "La Delfino Pescara 1936 Spa - si legge in un comunicato ufficiale della società - preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali".