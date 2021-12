Infiltrazioni criminali nel settore turistico romagnolo: arresti e perquisizioni in tutta Italia, sequestri per 200mila di euro

Blitz all'alba in Puglia - oltre che ad Campania e Lombardia - da parte della Guardia di Finanza, per bloccare l'infiltrazione della criminalità nel settore turistico della riviera romagnola. L'operazione 'Paper Moon 2', ha visto coinvolti gli agenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con i colleghi di Avellino, Bari, Caserta, Forlì-Cesena, Milano e Napoli, che hanno eseguito sei misure cautelari personali - di cui 2 in carcere ed 1 ai domiciliari, nonché il sequestro preventivo di beni dal valore complessivo di oltre 200 mila euro per i reati di associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, usura, abusiva attività finanziaria, furto aggravato, detenzione abusiva di armi, favoreggiamento della prostituzione, simulazione di reato, falso ideologico del

privato in atto pubblico e truffa. In corso anche 13 perquisizioni domiciliari e presso sedi di società. Maggiori dettagli saranno riferiti nella mattinata durante una conferenza stampa.

Notizia in aggiornamento