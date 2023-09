Arrivano a Bari e provincia i nuovi contatori digitali di Aqp: al via la sostituzione dei vecchi dispositivi

Arrivano anche in provincia di Bari i nuovi contatori digitali di Acquedotto pugliese. A partire da lunedì prossimo, 18 settembre, Aqp avvierà la campagna per la sostituzione dei vecchi contatori con i nuovi apparecchi digitali Smart Meter in tutti i 41 Comuni della Città Metropolitana di Bari (capoluogo compreso).

Fino a dicembre 2025, data fissata per la conclusione degli interventi, saranno 235.000 le nuove installazioni. A sperimentare per primi i nuovi misuratori saranno gli utenti di Alberobello e Altamura dove gli operatori delle imprese incaricate da AQP saranno al lavoro già da lunedì. I lavori sono suddivisi in due lotti (Bari Nord e Bari Sud). L’investimento ha un valore complessivo di 15.000.000 di euro.

Bari è la terza provincia pugliese dopo quelle di Brindisi e Taranto (in cui i lavori si completeranno entro il prossimo mese di dicembre) ad affrontare questa importante trasformazione. L’obiettivo di AQP è raggiungere il milione di nuove installazioni in tutta la regione a copertura dell’intera utenza.

Da alcuni anni AQP ha imboccato con decisione la via dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione del servizio. I misuratori Smart Meter consentono una lettura dei consumi più puntuale e veloce, e permettono l’individuazione in tempo reale di anomalie o guasti. Grazie alla tecnologia radio sarà inoltre possibile eseguire la telelettura dei consumi e definire una tariffazione puntuale per ogni utenza.

La sostituzione, totalmente gratuita per il cliente, si svolgerà secondo le indicazioni riportate nella comunicazione inoltrata per posta ai clienti interessati. A eseguirla saranno operatori muniti di tesserino di riconoscimento. I nuovi contatori elettronici Smart Meter di AQP sono di tipo statico, con modulo radio integrato e con trasmissione in radiofrequenza sia per la telelettura mediante tablet in modalità walk-by, sia in modalità a rete fissa con tecnologia IoT (Internet of things) con protocollo LoRaWAN.

Maggiori informazioni nella pagina dedicata sul sito di AQP.