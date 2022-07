Stadio San Nicola, ecco il 'Bermuda grass' da utilizzare per il manto erboso: "Lavori in corso su seggiolini e impianto di illuminazione"

E' arrivato allo Stadio San Nicola il nuovo manto erboso. Si tratta in realtà di una parte dei 7mila metri quadrati di 'Bermuda Grass' che ricopriranno l'area di gioco delle partite casalinghe della Ssc Bari durante le partite casalinghe. A darne notizia è l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli. "I lavori di posizionamento saranno completati in pochi giorni - assicura - Ma oggi iniziamo anche a posizionare i primi seggiolini bianco rossi in curva nord e stiamo continuando la sostituzione dei corpi illuminanti". L'assessore ha anche postato un video per mostrare i lavori attualmente in corso.

L'obiettivo è completare i lavori necessari per le partite della Serie B prima della seconda giornata - dopo la richiesta della deroga da parte della società biancorossa per il primo match - il cui sfidante si scoprirà venerdì con la presentazione dei calendari ufficiali. "Non vedo l'ora che gli spalti si riempiano di tutti noi tifosi del Bari. Sono sicuro che saremo tantissimi e per fortuna manca davvero poco" conclude l'assessore.