Scomparse da ieri a Bari: ritrovate le due ragazzine di 15 anni

Sono state ritrovate Asia e Chiara, le due 15enni di Bari di cui non si aveva notizia dalla giornata di ieri. Per rintracciarle erano stati lanciati appelli via social affinché chi avesse qualche notizie potease comunicarle alle famiglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ed è proprio la mamma di una delle due ragazze ad aver dato il lieto annuncio su Facebook. Per le ricerche erano state mobilitate le Forze dell'Ordine, tra cui Polizia, Polfer, Polizia Locale e Carabinieri.