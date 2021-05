Assalto ai bancomat durante la notte nel Barese: è caccia al commando armato

Nottata di assalti ai bancomat del Barese: tre i colpi effettuati tra Bari e Modugno, forse effettuato dallo stesso commando armato, che avrebbe agito a bordo di un'Audi, con volto coperto dai passamontagna e armi in pugno. Dei tre colpi, solo due sarebbero andati a segno: i ladri non sarebbero infatti riusciti a portare via il denaro dal bancomat preso di mira nel quartiere San Paolo. Gli altri due assalti sono avvenuti in via Cairoli e in via Bruno Buozzi.

In corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine: il commando avrebbe cosparso di chiodi le strade per evitare di essere inseguito.

Immagine di repertorio