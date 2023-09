Attività abusiva di noleggio con conducente, a Bari 8 sanzioni in 20 giorni: "Irregolarità diffuse soprattutto per le tratte fuori città"

Negli ultimi 20 giorni sono state 8 le contestazioni degli agenti della Polizia Locale di Bari a carico di persone sorprese in esercizio di attività di noleggio con conducente senza alcuna autorizzazione o in violazione alle prescrizioni previste per chi esercita tale attività con una licenza. Le contestazioni rilevate, spiega il Comando della Polizia Locale di Bari, sono frutto delle attività di appostamento compiute in varie località.

"Il 4 settembre è stato sorpreso un Mercedes Vito con 5 passeggeri trasportati da Taranto a Bari e un Opel Vivaro con 2 passeggeri in viaggio da Aeroporto Karol Wojtyla ad un b&b di Ostuni - informa la Polizia Locale - Il 5 settembre un Mercedes è stato sorpreso a caricare due passeggeri da Aeroporto. L'11 settembre un Fiat Scudo con 6 passeggeri in viaggio dall'Aeroporto al Centro città, dove avrebbero noleggiato una vettura senza prenotazione. Il 13 settembre è stato sorpreso in Aeroporto un Mercedes E250 con 2 passeggeri diretti verso Cerignola e un altro veicolo con 4 passeggeri diretti vs Savelletri. Il 17 settembre sorpreso altro veicolo Mercedes che dal Porto di Bari trasportava 4 passeggeri verso Caserta".

"Il 23 settembre sorpreso in Aeroporto un veicolo con 3 passeggeri stranieri provenienti da Otranto - illustrano dal Comando della Locale - Ieri 25 settembre, infine, è stato intercettato in Aeroporto un veicolo con 2 passeggeri diretti verso il monopolitano".

"Nelle diverse circostanze - precisa la Locale - emergeva sempre l'esercizio di attività noleggio con conducente senza la necessaria autorizzazione o in violazione delle prescrizioni previste dalla Legge. La sanzione pecuniaria prevista dal codice della strada prevede come sanzione accessoria la sospensione del documento di circolazione da 2 a 8 mesi. Dai controlli degli ultimi mesi, emerge una situazione di irregolarità diffusa soprattutto per le destinazioni o gli arrivi da fuori città di Bari che renderebbe necessaria una attività di controllo più estesa e mirata in tutta la Regione, a garanzia della tutela degli utenti che utilizzano servizi pubblici di trasporto, ma anche a tutela di chi esercita l'attività di trasporto pubblico nel rispetto delle regole".