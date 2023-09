Bagarini alla Fiera del Levante: in sette beccati dalla Finanza, biglietti sequestrati

Bagarini in azione alla Fiera del Levante di Bari. Sette i venditori abusivi che sono stati individuati e segnalati in questi giorni della Guardia di Finanza, impegnata a prevenire e contrastare possibile forme di illegalità economico-finanziaria per assicurare il regolare svolgimento della fiera.

I sette sono stati sorpresi mentre vendevano i ticket, "al di fuori di ogni canale ufficiale", e sono stati quindi segnalati al Sindaco del Comune di Bari per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste. In loro possesso, 64 tagliandi di accesso alla manifestazione, che sono stati sequestrati.