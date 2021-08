Furto nella notte a Torre a Mare: barca rubata ritrovata sulla statale 16, recuperata dalla Polizia locale

Gli agenti hanno restituito lo scafo al legittimo proprietario, un uomo residente a Noicattaro, che non si era ancora reso conto del furto subito

Era stata rubata nella notte da Torre a Mare, gli agenti della Polizia locale la hanno ritrovata lungo la statale 16. Così la barca è stata restituita al legittimo proprietario, che non si era ancora accorto del furto subito.

Il natante, su un carrello, è stato rinvenuto questa mattina dagli uomini della Polizia locale sulla statale 16. Evidenti i segni dell'effrazione sulla catena con lucchetto tranciata ma ancora attaccata al golfare di prua; è stata rinvenuta anche una batteria ponticellata per favorire l'avviamento del motore fuoribordo, mentre i cilindretti dei gavoni erano pure rotti e manomessi. Gli agenti sono così risaliti al proprietario, un uomo residente a Noicattaro, e lo hanno contattato per la restituzione dello scafo.

Indagini in corso per accertare gli autori del furto per il quale il proprietario ha sporto regolare denuncia presso gli Uffici del Comando della polizia locale di Bari.