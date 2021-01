Bari Capitale Italiana della Cultura 2022 stringe accordo con Matera: protocollo d'intesa per il turismo e la cultura

“Siamo convinti che adottare un approccio territoriale integrato e di area vasta sia fondamentale per affrontare con successo le criticità e le opportunità legate a temi cruciali per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio negli anni a venire - commenta Antonio Decaro -. È qui il senso di questo nuovo accordo, che rilancia il percorso positivo già condiviso in occasione di Matera Capitale della cultura 2019 con la costituzione di un partenariato istituzionale tra comuni lucani e pugliesi e la definizione di un modello di sviluppo delle aree urbane proiettato verso il futuro e centrato sul protagonismo della società civile, sulla creatività, sulla cultura e sull’innovazione. Per dare attuazione al protocollo, che sarà firmato nelle prossime settimane, metteremo a valore le esperienze e le competenze maturate in questi anni, con l’auspicio di raggiungere insieme nuovi traguardi di sviluppo, rispettosi dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, che possano incidere sul miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini”