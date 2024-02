Poliziotti intercettano auto rubata, scatta inseguimento sulla statale 16 a Bari

Ladri d'auto in fuga dopo il furto intercettati e inseguiti dalla Polizia. E' accaduto nella serata di ieri, 15 febbraio, a Bari. Gli agenti delle Volanti, dopo un alert giunto alla sala operativa della Questura, si sono messi sulle tracce dell'auto rubata, individuandola all'altezza di via Napoli. E' scattato così l'inseguimento, con l'arrivo di altre pattuglie di rinforzo, che è proseguito fino all'altezza di Santo Spirito. Qui, i fuggitivi hanno abbandonato l'auto, per tentare la fuga a piedi. Il mezzo rubato è stato recuperato, mentre accertamenti sono in corso sui responsabili del furto.