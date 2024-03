Bambina di 9 anni scompare a Bari: ritrovata dalla Polizia nella notte

E' stata una nottata di apprensione, per fortuna con il lieto fine, per i familiari di una bambina di 9 anni, scomparsa nella serata del 16 marzo dal quartiere Madonnella di Bari. L'allarme è stato dato dopo le 20.

Immediatamente sono state attivate le forze dell'ordine che hanno setacciato la città. La piccola, dopo ore di intense ricerche, è stata ritrovata in piena notte dalla Polizia nei giardini di viale Papa Pio XII a Poggiofranco e subito riconsegnata ai familiari. In corso ulteriori approfondimenti per chiarire la dinamica della vicenda.