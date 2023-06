Resta incastrato nel trattore mentre è al lavoro in campagna: 56enne trovato morto

Sarebbe rimasto incastrato mentre era al lavoro con il proprio trattore in un suo appezzamento di terreno, in contrada Torre di Regna, a Bitonto. Il corpo senza vita dell'uomo, un 56enne originario di Terlizzi, militare dell'Esercito italiano in servizio ad Altamura, è stato ritrovato nella mattinata di oggi, sabato 10 giugno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modugno. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che si sarebbe verificato verosimilmente nel pomeriggio precedente. I familiari dell'uomo, Gaetano Guastamacchia, non avendo sue notizie e non riuscendo a rintracciarlo, avevano anche lanciato un appello per cercare di ritrovarlo.