Dodici mezzi rubati e pezzi d'auto recuperati a Bitonto: 37enne bloccato in un furgone con i 'ricambi' per il mercato illecito

Il bilancio dei controlli messi in campo per contrastare il fenomeno dei furti d'auto. In un'occasione, un uomo di Cerignola è stato fermato mentre si stava allontanando da Bitonto opo aver caricato i pezzi di una vettura di grossa cilindrata