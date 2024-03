Centro di Neuropsichiatria Infantile, lavori bloccati a Monopoli: "Il Comune non consegna l'immobile"

“Purtroppo i lavori per la Neuropsichiatria infantile di Monopoli non possono partire a causa della mancata consegna dell’immobile da parte del Comune di Monopoli. È quanto ha denunciato la Asl di Bari nella seduta di ieri in I Commissione. Il motivo della mancata consegna è sconosciuto dalla Asl, nonostante abbiano ripetutamente chiesto la consegna e da ultimo con sollecito del 5 marzo scorso". Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati.

"La consegna dell’immobile è necessaria al fine di completare la progettazione esecutiva, che avrebbe dovuto essere consegnata entro il 18 febbraio scorso, per poi sottoporla a verifica e validazione - sottolinea Amati in una nota - Purtroppo i tempi si allungano ancora e di ciò sono molto dispiaciuto. Appuntamento a lunedì prossimo per conoscere dal Comune di Monopoli il motivo della mancata consegna"

"Per l’avvio dei lavori della Neuropsichiatria infantile di Monopoli stiamo perdendo altri mesi, portando a oltre due anni il ritardo da quando la I Commissione ha cominciato a occuparsene - spiega il consigliere regionale - Senza aggiungere, ovviamente, i ritardi precedenti, calcolati dalla data di presentazione della convenzione, avvenuta quasi quattro anni fa e precisamente il 28 luglio 2020. A questo punto la Asl non ha potuto nemmeno aggiornare la nuova data di avvio dei lavori, perché non si conosce ancora la data di consegna dell’immobile".

La I Commissione si riunirà lunedì prossimo. per l’audizione del Comune di Monopoli: l'obiettivo dei consiglieri è capire il motivo dei ritardi nei lavori e chiarire gli aspetti legati alla mancata consegna dell'immobile.