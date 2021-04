Covid, in Puglia 584 casi (su circa seimila test) e 46 vittime: nel Barese la metà dei decessi

Sono 584 i casi positivi al Covid rilevati nelle ultime 14 ore in Puglia, su 6130 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì 19 aprile. Il tasso di posivitià è pari al 9,5%, contro il 12,5 di ieri e in discesa rispetto a una settimana fa (lunedì scorso, in un contesto simile per numero di tamponi, era pari al 13,10%).

I nuovi casi sono 278 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 131 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Resta alto, purtroppo, il numero dei decessi: oggi sono 46, di cui 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

164.905 sono i pazienti guariti (1550 in più rispetto a ieri). 50.426 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri: oggi sono 2.157 (diciassette in meno rispetto a ieri).