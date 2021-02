In Puglia 1154 nuovi casi Covid (su più di 10mila test): tasso di positività oltre l'11%, cresce il numero dei guariti

Sono 1154 i nuovi casi di Covid in Puglia per il 25 febbraio: un dato calcolato nel bollettino regionale su un totale di 10.256 test effettuati. Nel Barese la maggioranza dei casi (420), mentre per le altre province troviamo 85 positivi in provincia di Brindisi, 78 nella provincia Bat, 235 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 233 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione e 1 provincia di residenza non nota. Sale, ancora, rispetto al 9% di ieri, il rapporto positivi/tamponi: oggi è all'11,25%.

La provincia barese vede anche 9 dei 27 decessi odierni. Ne troviamo poi uno in provincia di Brindisi, uno nella Bat, 3 nel Foggiano, 6 nel Leccese e 7 nel Tarantino. Crescono i guariti, con 107.933 odierni contro i 106.888 di ieri, e calano gli attualmente positivi (31.972 il dato odierno, mentre nell'ultimo bollettino erano 32.090). Rispetto a ieri sale di una unità il numero dei ricoverati: oggi sono 1418.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 143.770, così suddivisi:

54.847 nella Provincia di Bari;

15.393 nella Provincia di Bat;

10.648 nella Provincia di Brindisi;

28.974 nella Provincia di Foggia;

12.222 nella Provincia di Lecce;

20.949 nella Provincia di Taranto;

577 attribuiti a residenti fuori regione;

160 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.