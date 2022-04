Covid, in Puglia 8030 nuovi casi e 24 decessi: tasso positività al 21,36%

Sono 8030 i nuovi casi Covid registrati in Puglia mercoledì 27 aprile. Il totale, calcolato su 37593 test giornalieri, vede la maggioranza dei casi nel Barese (2915), mentre nella altre province troviamo 498 casi nella Bat, 838 nel Brindisino, 959 nel Foggiano,1370 nel Leccese, 1336 nel Tarantino, 91 residenti fuori regione, 23 per provincia in via di definizione. Il tasso di positività si attesta al 21,36%, in leggero calo rispetto al 21,77 di una settimana fa. Registrati anche 24 decessi legati al virus.

Sono 105.409 gli attualmente positivi (nello scorso bolletino erano 105.756); calano invece i ricoveri: 596, di cui 28 in terapia intensiva (13 in meno rispetto a ieri). Sono invece 940.173 le persone guarite. Il bollettino è disponibile a questo link.

I casi totali per provincia sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 345.171

Provincia di Bat: 94.773

Provincia di Brindisi: 98.255

Provincia di Foggia: 155.460

Provincia di Lecce: 209.072

Provincia di Taranto: 139.941

Residenti fuori regione: 7.832

Provincia in definizione: 3.331