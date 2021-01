Bollettino Covid, 400 nuovi casi e 32 decessi in Puglia: tornano a calare i ricoveri

Sono 400 i nuovi casi Covid in Puglia. È il dato presentato nel bollettino del 25 gennaio, calcolato su 3949 test effettuati a livello regionale. Nel Barese sono 130 i positivi, ma il record giornaliero è di Foggia, con 135 casi, a cui si aggiungono 21 in provincia di Brindisi, 21 nella provincia Bat, 64 in provincia di Lecce, 30 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Rimangono elevati i decessi: 32 in totale in Puglia, di cui 16 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Crescono inoltre i pazienti guariti (59.097, con un aumento di 1057) e calano gli attualmente positivi (oggi sono 54.382 contro i 55.070 di domenica). Buone notizie dal fronte ricoveri: registrati 1549 ricoverati, 9 in meno di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 116.511, così suddivisi:

44.538 nella Provincia di Bari;

13.114 nella Provincia di Bat;

8.359 nella Provincia di Brindisi;

24.803 nella Provincia di Foggia;

9.544 nella Provincia di Lecce;

15.477 nella Provincia di Taranto;

569 attribuiti a residenti fuori regione;

107 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.