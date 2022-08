Covid in Puglia, 626 casi nel bollettino di Ferragosto. Prosegue la discesa degli attuali positivi

Sono 626, su 4.474 test, i casi Covid registrati in Puglia nel bollettino di oggi, lunedì 15 agosto. Un report necessariamente influenzato dalla giornata festiva, con un numero più basso di tamponi. Il tasso di positività si attesta oggi al 13,9% (una settimana fa era del 12,49%). Non si registrano decessi.

I positivi sono 158 in provincia di Bari, 37 nella Bat, 70 in provincia di Brindisi, 56 nel Foggiano, 206 in provincia di Lecce, 74 a Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 24, per uno la provincia è in corso di definizione.

Sono 37.475 le persone attualmente positive (in calo di 98 unità rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.385.242 (+724 rispetto a ieri).

I ricoveri sono complessivamente 406 (tre in meno rispetto a ieri), di cui 391 (-3) nei reparti ordinari e 15 in terapia intensiva.

