In Puglia 78 casi Covid e nessun decesso: meno di 1700 i positivi nella regione

Sono 78, su 3227 test, i casi Covid registrati nelle ultilme 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, domenica 19 marzo, il tasso di positività si attesta al 2,41%. Non ci sono decessi segnalati.

I positivi sono 27 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 8 in provincia di Brindisi e 9 nel Foggiano, 22 nel Leccese e 7 in provincia di Taranto.

Gli attualmente positivi sono 1.656, mentre i ricoveri sono complessivamente 75, di cui 72 nei reparti di area non critica e tre in terapia intensiva.



Il bollettino odierno è consultabile a questo link