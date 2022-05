Covid, in Puglia poco più di duemila casi e otto decessi registrati

Sono 2.085 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 15.066 test registrati. Il tasso di positività si attesta oggi al 13,84% (confermandosi in discesa rispetto a una settimana fa, quando il tasso era del 19,12%, 1.933 contagi e 10.107 tamponi). Nel bollettino di oggi, lunedì 2 maggio, sono segnalati anche otto decessi.

I positivi sono 765 in provincia di Bari, 128 nella Bat, 227 in provincia di Brindisi, 259 nel Foggiano, 456 in provincia di Lecce, 234 nel Tarantino. Nove casi sono riferiti a residenti fuori regione, per sette la provincia è in corso di definizione.

Lieve calo degli attualmente positivi, oggi 101.626 (-144 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 961.599 (+2221). I ricoveri totali sono 556, con un aumento di 5 unità rispetto a ieri, che riguarda i pazienti in area non critica, oggi complessivamente 530. Stabili invece le terapie intensive con 26 pazienti ricoverati.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link