In Puglia 364 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore: 79 nel Barese. Cresce ancora il numero dei ricoveri

Altri 364 casi Covid su 16853 test giornalieri e un decesso. Sono questi i numeri del bollettino epidemiologico di sabato 21 agosto. Il tasso di positività si attesta oggi al 2,16%, di poco superiore a quello registrato una settimana fa (sabato 14 agosto era pari all'1,98%).

Si registra anche un decesso.

A far registrare il numero più alto di nuovi positivi è la Bat (118). Gli altri casi sono 79 nel Barese, 16 in provincia di Brindisi, 49 nel Foggiano, 82 in provincia di Lecce e 19 in quella di Taranto. Per un caso è in corso di definizione la provincia.

Le persone attualmente positive sono 4.505 (26 in più rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 250.040 (337 in più rispetto a ieri).

Sale ancora oggi il numero complessivo dei ricoveri, pari a 187 (+ 9 rispetto a ieri): le persone ricoverate nei reparti di area medica sono 163 (+7), mentre si registrano due nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 24 pazienti ricoverati.

(foto Ansa)